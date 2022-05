Fast & Furious si sposta a Roma: date e giorni delle riprese, ecco le strade dove si girerà (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo i Castelli Hollywood si sposta nella città Eterna. Nelle prossime ore infatti diverse strade di Roma saranno chiuse al traffico per consentire alla produzione di girare alcune delle scene di Fast & Furious 10, il popolare action movie incentrato su auto da corsa favolose e soprattutto sull’alta velocità. Con in più, per questo capitolo, le spettacolari cornici che solo la Capitale sa regalare. dove viene girato Fast & Furious a Roma Tante le zone della città interessate dalle riprese, come mostra il lungo elenco di Determine firmate dal Comune per consentire alla produzione, la Wildside srl, le riprese del film. Qualche esempio? Si spazia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo i Castelli Hollywood sinella città Eterna. Nelle prossime ore infatti diversedisaranno chiuse al traffico per consentire alla produzione di girare alcunescene di10, il popolare action movie incentrato su auto da corsa favolose e soprattutto sull’alta velocità. Con in più, per questo capitolo, le spettacolari cornici che solo la Capitale sa regalare.viene giratoTante le zone della città interessate dalle, come mostra il lungo elenco di Determine firmate dal Comune per consentire alla produzione, la Wildside srl, ledel film. Qualche esempio? Si spazia ...

