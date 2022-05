Falso il concorso Nespresso per la Festa della Mamma su WhatsApp

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022) Occorre fare molta attenzione in queste ore, visto che si parla tanto diper la. Tutto nasce da una catena diventa virale su, tramite la quale malintenzionati stanno provando e proveranno ad ottenere i dati relativi alla carta di credito o al nostro conto. Per l’appuntamento in programma questa domenica, infatti, l’azienda ad oggi non ha ancora ufficializzato alcuna iniziativa, motivo per il quale consiglio a tutti di stare alla larga da messaggi del genere. Anche nel caso in cui dovessero arrivare da contatti fidati. Come riconoscere la bufala delper lasuNon è la prima volta che ...