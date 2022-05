Fabrizio Corona, furto da 50mila euro: “È stata Nina Moric, ecco cos’è successo” (Di venerdì 6 maggio 2022) Non c’è un periodo di tranquillità per Fabrizio Corona che, in queste ore, è finito sui giornali per una notizia a dir poco clamorosa. Secondo diverse testate giornalistiche, l’ex re dei paparazzi sarebbe evaso dagli arresti domiciliari e sarebbe piombato in casa dell’ex moglie Nina Moric. Tra i due sarebbe poi scoppiata una pesante lite che avrebbe costretto la croata a chiamare la polizia. I motivi della piazzata sarebbero stati di natura economica e in queste ore Corona ha spiegato quanto ci sarebbe di vero. Il GF Vip 7 non andrà più in onda? Mediaset vorrebbe proporre un altro reality E’ tempo di cambiamenti in casa Mediaset e la settima edizione del reality potrebbe attendere un anno ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 6 maggio 2022) Non c’è un periodo di tranquillità perche, in queste ore, è finito sui giornali per una notizia a dir poco clamorosa. Secondo diverse testate giornalistiche, l’ex re dei paparazzi sarebbe evaso dagli arresti domiciliari e sarebbe piombato in casa dell’ex moglie. Tra i due sarebbe poi scoppiata una pesante lite che avrebbe costretto la croata a chiamare la polizia. I motivi della piazzata sarebbero stati di natura economica e in queste oreha spiegato quanto ci sarebbe di vero. Il GF Vip 7 non andrà più in onda? Mediaset vorrebbe proporre un altro reality E’ tempo di cambiamenti in casa Mediaset e la settima edizione del reality potrebbe attendere un anno ...

