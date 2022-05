(Di venerdì 6 maggio 2022) Si chiama. Ed è unessore dell’università di Uzhgorod in Ucraina.essore, che sta combattendo per la sua terra, ‘istruita’ ci, ma non rinuncia a fare lezione ai suoi studenti, sotto il rombo delle bombe. Due volte alla settimana, ogni lunedì e martedì, si collega con i suoi ragazzi. La sua materia è il turismo. “Se si sentono gli spari in lontananza, questo non influisce molto sulla lezione, il rumore sembra quello di un trattore”, scrive. Come riporta il settimanale ucraino Zerkalo Nedeli.‘in trincea’, dunque. “Per esempio, ora c’è stata una raffica di spari. Mi sono spostato dentro e ho continuato la mia lezione“. Ucraina, ilche fa ...

Advertising

Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - Eurosport_IT : MATHIEU VAN DER POEL! ???????? Subito la zampata di VDP, vittoria a Visegrad alla prima del #Giro e Maglia Rosa… - lorepregliasco : Covid e guerra. Due occasioni tristemente utili a capire quanti cialtroni, personaggi in cerca d'autore e vittime d… - GemmaTodaro : RT @Idonei_INL: Si prospetta l'ennesima estate all'insegna del #lavoronero. Speriamo che a breve i primi 900 #ispettoridellavoro ordinari v… - SecolodItalia1 : Fa il giro del mondo la foto di Fedir Shandor: il prof-soldato che dal fronte tiene lezioni a distanza… -

È vero, ho cambiato i miei programmi per essere alla partenza, questa tappa era un'occasione unica per prendere la maglia rosa". Gioia Girmay Non c'è traccia di delusione, invece, nelle ...... gli investigatori sono riusciti a risalire anche ad un altro sodalizio, composto sempre da cittadini tunisini, fornitorigruppo di Altopascio, attivi nel comune di Cascina (PI), che a loro volta ...A Caserta, nella notte del 27 aprile scorso, la polizia ha denunciato in stato di libertà due persone, di 60 e 37 anni, per possesso di arnesi da scasso. – continua sotto – Durante un controllo del ...Esordirà domani, 7 maggio 2022 con la prima cronometro del Giro d’Italia in Ungheria, ma in realtà questo ingegnoso dispositivo sarà presto a disposizione anche dei rivenditori, delle varie ...