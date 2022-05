F1, Verstappen: “Russell è arrivato quarto, allora la Mercedes non è così male come dice Hamilton” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Se Russell è arrivato quarto vuol dire che la Mercedes non è così male…”. Lo ha detto Max Verstappen al Telegraph attaccando indirettamente Hamilton e accendendo la vigilia del Gran Premio di Miami di F1: “A essere onesti, non mi ha divertito doppiare Hamilton. Ero concentrato solo sulla mia gara, su come superare il traffico nel modo più pulito possibile e vincere. Voglio dire, non ero tipo ‘Oh, sto doppiando Lewis, che sensazione incredibile’… Ho avuto grandi battaglie con Lewis l’anno scorso. Ora guida una macchina che non è così forte. Detto questo, ovviamente, George finisce quarto con quella stessa macchina. Quindi non è tutto orribile, giusto? Penso che ci siano nascosti ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “Sevuol dire che lanon è…”. Lo ha detto Maxal Telegraph attaccando indirettamentee accendendo la vigilia del Gran Premio di Miami di F1: “A essere onesti, non mi ha divertito doppiare. Ero concentrato solo sulla mia gara, susuperare il traffico nel modo più pulito possibile e vincere. Voglio dire, non ero tipo ‘Oh, sto doppiando Lewis, che sensazione incredibile’… Ho avuto grandi battaglie con Lewis l’anno scorso. Ora guida una macchina che non èforte. Detto questo, ovviamente, George finiscecon quella stessa macchina. Quindi non è tutto orribile, giusto? Penso che ci siano nascosti ...

