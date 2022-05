F1 oggi, GP Miami 2022: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 6 maggio 2022) oggi, venerdì 6 maggio, prenderà il via il weekend del GP di Miami, quinto round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato della Florida le scuderie e i piloti cercheranno di trovare nel più breve tempo possibile il feeling con un circuito inedito e molto particolare. Si parla di una pista cittadina con zone ad altissima velocità, ricordando per questo il già affrontato tracciato di Jeddah (Arabia Saudita), e altre molto lente. Per questo i team dovranno trovare per la propria monoposto il giusto compromesso tra velocità di punta in rettilineo e percorrenza di curva. La Ferrari si presenta ai nastri di partenza di questo fine-settimana con la voglia di rifarsi dopo il brutto fine-settimana di Imola. Charles Leclerc e la Rossa sono sempre in testa alle classifiche piloti e costruttori, ma Max Verstappen e la Red Bull sono decisamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022), venerdì 6 maggio, prenderà il via il weekend del GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sul tracciato della Florida le scuderie e i piloti cercheranno di trovare nel più breve tempo possibile il feeling con un circuito inedito e molto particolare. Si parla di una pista cittadina con zone ad altissima velocità, ricordando per questo il già affrontato tracciato di Jeddah (Arabia Saudita), e altre molto lente. Per questo i team dovranno trovare per la propria monoposto il giusto compromesso tra velocità di punta in rettilineo e percorrenza di curva. La Ferrari si presenta ai nastri di partenza di questo fine-settimana con la voglia di rifarsi dopo il brutto fine-settimana di Imola. Charles Leclerc e la Rossa sono sempre in testa alle classifiche piloti e costruttori, ma Max Verstappen e la Red Bull sono decisamente ...

