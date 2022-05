Advertising

Plinho82 : @BINsonoio @Bonu4L ma tu ricordi le formazioni? la Juve che uscì al girone con Conte, era quasi uguale a quella che… - juve_grecchi : RT @ngigneGra: Guardiola spiegato in due parole da @Evra: “Per vincere la Champions servono i leader, ma Guardiola non vuole leader nella s… - breathe1973 : @MaxNerozzi @ingobbito @ngigneGra @Evra Pensa Allegri 6 alla juve e gli rompono i coglioni nonostante 11 trofei - nieddupasqui : RT @GoalItalia: Le parole dell'ex di Juve e Manchester United sul metodo di lavoro del tecnico catalano ?? - tiazorlo : @faberskj @noianononhodet1 Comunque era uscito che nel famoso real Juve 1 a 0 semifinale poi pareggiata gol di mora… -

Calciomercato.com

...un incidente inaspettato perché la squadra aveva un ottimo atteggiamento dopo la gara con la, ... SULLE CRITICHE DIA GUARDIOLA - 'Potrei scivolare sul bagnato, non mi va di entrare in questi ...SALVATO DAL CALCIO - Il calcio è stato la via di fuga per: 'Il calcio mi ha salvato. Quando mio padre ci ha lasciati è stato il caos. Quando avevo 17 anni sono arrivato in Italia, ricordo che mi ... Ex Juve Evra: 'City e Psg club basati sui soldi, senza storia. Guardiola detesta i leader' Patrice Evra, ex difensore della Juventus ora commentatore per Prime Video, parla così dell'eliminazione del Manchester City dalla Champions League: "Il City se l'è fatta addosso, è la verità. Sono tr ...L’ex stella francese è tornato a parlare dell’intolleranza verso gli omosessuali da parte del calcio: “Non si può apparire ...