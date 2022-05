Eva Henger | la sua salute non migliora dopo l’incidente | la situazione è grave

(Di venerdì 6 maggio 2022) Barbara D’Urso durante la puntata di ieri, giovedì 5 maggio, di “Pomeriggio 5”, ha aggiornato i telespettatori sulle condizioni didi Eva. La donna ha avuto un incidente d’auto la scorsa settimana e ora si trova in un ospedale in Ungheria, ma lasta precipitando. Evain ospedale come sta? L’aggiornamento a “Pomeriggio 5” Le condizioni della showgirl, ricoverata in ospedale, nonno. Evaa causa di un terribile incidente d’auto, ha riportato fratture e traumi in svariate parti del corpo. Nel corso dell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”, Barbara d’Urso ha dato importanti aggiornamenti sullaclinica dell’attrice. Il braccio è andato in setticemia, tanto da rendere necessaria un’operazione d’urgenza. “Un braccio ...

Advertising

ParliamoDiNews : Eva Henger dopo l`incidente svela: `Qualche mese per camminare` #henger #lincidente #svela #mese #camminare - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, Mercedesz Henger e Alessandro Iannoni: il commento di Eva Henger #isoladeifamosi - infoitcultura : Eva Henger, si aggravano le condizioni di salute: “Operata, è scioccata” - durso_club : RT @pomeriggio5: Pronti per una nuova puntata di #Pomeriggio5? ?? Anche oggi tante esclusive e gli aggiornamenti sulle condizioni di salute… - infoitcultura : Eva Henger, allarme rosso: operazione d’urgenza e svolta drammatica -

Il Sussidiario.net

Come stadopo l'incidente stradale Nel corso di Pomeriggio 5 la conduttrice ha svelato alcune drammatiche news sul suo attuale stato di salute peggiorato nelle ultime ore. Come sta"...Paura per. Dopo il terribile incidente in auto in Ungheria , le condizioni della showgirl, ricoverata in ospedale, non migliorano . L'attrice, coinvolta nello schianto insieme al compagno ... Eva Henger avverte Alessandro Iannoni 'Non ha speranze con mia figlia Mercedesz'/ 'Lo vedrà come un fratello' Barbara D’Urso ha fatto sapere che le condizioni di Eva Henger dopo il tragico incidente sarebbero preoccupanti. Eva Henger si trova ricoverata in ospedale dopo il tragico incidente stradale in cui ...Le condizioni di Eva Henger, dopo il grave incidente in cui è rimasta coinvolta con il marito Massimiliano Caroletti e in cui sono morte due persone, sono peggiorate. A riferirlo in diretta tv, è ...