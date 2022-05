Eurovision 2022 | gli organizzatori | “Basta alle critiche | rispettiamo gli altri”

Leggi su diredonna

(Di venerdì 6 maggio 2022) Con la vincita dei Måneskin all’edizione del 2021, l’Italia è stata scelta come sede per l’, la competizione canora nata con lo scopo di unire la comunità internazionale. Il programma, però, è stato preso d’assalto dal web per diversi motivi, tra cui le condizioni dei volontari che vi lavoreranno. Così, l’European Broadcasting Union ha deciso di rispondere. Vi raccomandiamo... Dopo il FantaSanremo ecco il Fanta: cos’è e come funziona La 66° edizione dell’Song Contest avrà luogo al PalaOlimpico di Torino dal 10 al 14 maggio. Dopo trent’anni, l’Italia sarà ancora sede del programma grazie alla vincita dei Måneskin nel 2021 con la loro Zitti e buoni; a gareggiare per il nostro ...