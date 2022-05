Europarlamento, la presidente Metsola: «L’obiettivo è un’Unione energetica europea per azzerare il gas russo» (Di venerdì 6 maggio 2022) La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, in Italia per una visita di due giorni, ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera della necessità di un’Unione energetica per l’Europa per azzerare il gas russo. «Dobbiamo usare questa crisi, per creare finalmente l’Unione dell’energia di cui parliamo da anni: connettere i Paesi oggi staccati dal punto di vista energetico, trovare Paesi terzi affidabili e non ultimo, come ha suggerito il presidente Draghi, stipulare contratti d’acquisto e avere riserve comuni». Per Metsola «ci vogliono leadership e decisioni difficili. Ma non ho dubbi che l’Italia possa essere il leader necessario per questo». E L’obiettivo finale è concludere la dipendenza dell’Europa dal ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) Ladel Parlamento Europeo Roberta, in Italia per una visita di due giorni, ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera della necessità diper l’Europa peril gas. «Dobbiamo usare questa crisi, per creare finalmente l’Unione dell’energia di cui parliamo da anni: connettere i Paesi oggi staccati dal punto di vista energetico, trovare Paesi terzi affidabili e non ultimo, come ha suggerito ilDraghi, stipulare contratti d’acquisto e avere riserve comuni». Per«ci vogliono leadership e decisioni difficili. Ma non ho dubbi che l’Italia possa essere il leader necessario per questo». Efinale è concludere la dipendenza dell’Europa dal ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: Voglio rendere omaggio alla memoria di David Sassoli. Non ha mai smesso di lavorare a un “… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: La nostra proposta consentirebbe di ridurre i costi esorbitanti che gravano sulle nostre e… - paolo_aceto : RT @ansaeuropa: ??L’eurodeputata del PD e presidente della commissione Economia e Affari Finanziari del Parlamento Europeo, @itinagli, ospit… - carlabrandolini : RT @ultimenotizie: Se l’Unione europea vuole essere la luce di pace e democrazia in tutti i Paesi del mondo non può aspettare che qualcun a… - REstaCorporate : RT @ultimenotizie: Se l’Unione europea vuole essere la luce di pace e democrazia in tutti i Paesi del mondo non può aspettare che qualcun a… -