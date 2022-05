Europa e Italia unite nelle restrizioni liberticide. Paragone si scaglia contro la follia green pass (Di venerdì 6 maggio 2022) Squillino le trombe e suonino i tromboni: la farsa del «basta con le restrizioni» ormai è fin troppo palese per non rasentare una sfacciata presa per i fondelli. Perché è di questo che stiamo parlando. Dopo la sceneggiata delle mascherine tolte per finta, ieri il Parlamento europeo ha autorizzato l'estensione del green pass di un altro anno, prorogandone il meccanismo fino al 2023. A dirla tutta l'assemblea con 432 voti favorevoli - tra i quali ci sono pezzi della maggioranza draghiana - autorizza i governi nazionali a decidere come farlo; come a dire: per l'Europa il lasciapassare deve durare ancora, ora vedetevela voi. Ovviamente qualche pezzo della maggioranza Italiana si è affrettato a dichiarare il proprio rammarico o la propria contrarietà giusto per tentare di limitare i danni ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Squillino le trombe e suonino i tromboni: la farsa del «basta con le» ormai è fin troppo palese per non rasentare una sfacciata presa per i fondelli. Perché è di questo che stiamo parlando. Dopo la sceneggiata delle mascherine tolte per finta, ieri il Parlamento europeo ha autorizzato l'estensione deldi un altro anno, prorogandone il meccanismo fino al 2023. A dirla tutta l'assemblea con 432 voti favorevoli - tra i quali ci sono pezzi della maggioranza draghiana - autorizza i governi nazionali a decidere come farlo; come a dire: per l'il lasciaare deve durare ancora, ora vedetevela voi. Ovviamente qualche pezzo della maggioranzana si è affrettato a dichiarare il proprio rammarico o la propria contrarietà giusto per tentare di limitare i danni ...

