Eto'o: 'Scudetto? Non vedo perché l'Inter non possa vincerlo, tutto è possibile fino all'ultimo secondo' (Di venerdì 6 maggio 2022) A margine della presentazione dell'Integration Heroes Match, l'ex campione dell'Inter Samuel Eto'o ha parlato ai cronisti presenti,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) A margine della presentazione dell'Integration Heroes Match, l'ex campione dell'Samuel Eto'o ha parlato ai cronisti presenti,...

Advertising

zazoomblog : Eto'o: 'Scudetto? Non vedo perché l'Inter non possa vincerlo tutto è possibile fino all'ultimo… - calcioforever2 : RT @FcInterNewsit: Eto’o: “Scudetto? L’Inter è grande, deve crederci” ???? ???????? - ABuxheli : RT @FcInterNewsit: Eto’o: “Scudetto? L’Inter è grande, deve crederci” ???? ???????? - FcInterNewsit : VIDEO - Eto'o: 'Scudetto all'Inter? Non vedo perché no. Deve avere mentalità vincente, poi tutto è possibile' - ghennili : RT @FcInterNewsit: Eto’o: “Scudetto? L’Inter è grande, deve crederci” ???? ???????? -