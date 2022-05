Étienne, con il cuore infranto per la sua Catherine, vuole abbandonare la rivolta. Cosa accadrà? (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo il buon riscontro di share della prima puntata, Germinal – miniserie italo-francese tratta dall’omonimo romanzo di Emile Zola – torna stasera alle 21.20 su Rai 3. Ambientata nel Nord della Francia, racconta di un gruppo di minatori in lotta per i propri diritti durante la seconda rivoluzione industriale francese, alla fine dell’800. Ma la forza e la modernità del racconto la rendono attualissima anche ai giorni nostri. “Germinal”: le immagini e i protagonisti della miniserie guarda le foto Leggi anche › In prima tv su Rai 3 ... Leggi su iodonna (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo il buon riscontro di share della prima puntata, Germinal – miniserie italo-francese tratta dall’omonimo romanzo di Emile Zola – torna stasera alle 21.20 su Rai 3. Ambientata nel Nord della Francia, racconta di un gruppo di minatori in lotta per i propri diritti durante la seconda rivoluzione industriale francese, alla fine dell’800. Ma la forza e la modernità del racconto la rendono attualissima anche ai giorni nostri. “Germinal”: le immagini e i protagonisti della miniserie guarda le foto Leggi anche › In prima tv su Rai 3 ...

