Esplosione a Cuba, violento boato devasta l’Hotel Saratoga a L’Avana: si cercano i sopravvissuti (Di venerdì 6 maggio 2022) Una terribile Esplosione ha sconvolto la città di L’Avana, a Cuba. Un fortissimo boato ha infatti spezzato la quiete della giornata di oggi, provocando danni gravissimi a un hotel nel centro della cittadina. Ecco che cosa è successo e quali sono le ipotesi sulla causa del violento scoppio. Violentissima Esplosione a Cuba, L’Avana: hotel devastato, si cercano i superstiti l’Hotel Saratoga, collocato al centro della città L’Avana a Cuba è stato sventrato da un’improvvisa e violentissima Esplosione. La deflagrazione ha distrutto anche numerosi mezzi di trasporto nei pressi dell’edificio tra autobus e automobili, danneggiando ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022) Una terribileha sconvolto la città di, a. Un fortissimoha infatti spezzato la quiete della giornata di oggi, provocando danni gravissimi a un hotel nel centro della cittadina. Ecco che cosa è successo e quali sono le ipotesi sulla causa delscoppio. Violentissima: hotelto, sii superstiti, collocato al centro della cittàè stato sventrato da un’improvvisa e violentissima. La deflagrazione ha distrutto anche numerosi mezzi di trasporto nei pressi dell’edificio tra autobus e automobili, danneggiando ...

Advertising

RaiNews : VIDEO, Una potentissima esplosione ha distrutto l'hotel a cinque stelle Saratoga a L'avana a Cuba. Non è ancora chi… - fanpage : Una fortissima esplosione ha distrutto l'Hotel di lusso ‘Saratoga' a L'Avana - simero78 : RT @nicolasavoia: Le prime immagini 'in diretta' poco dopo l'esplosione dell'#HotelSaratoga riprese dalle persone presenti nella piazza del… - zav_news : #UPDATE #Cuba: L'esplosione nell'hotel #Saratoga a L'Avana ha provocato 5 morti. Ignote per ora le cause della def… - palfoco : RT @repubblica: Cuba, esplosione in un hotel a 5 stelle di l'Avana -