Eros Ramazzotti fa un dolcissimo regalo alla figlia Aurora: lo scatto social e la replica del cantante (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel corso della giornata di ieri Aurora Ramazzotti ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del padre, Eros Ramazzotti. Dopo aver scoperto il dolcissimo gesto, la ragazza ha voluto mostrare il regalo ai fan con una storia Instagram in cui si mostra sorridente. Ovviamente anche il cantante ne ha approfittato per ricondividere il contenuto e aggiungere anche una speciale dedica. La bellissima sorpresa di Eros Ramazzotti alla figlia Aurora Ancora una volta Eros Ramazzotti ha voluto stupire sua figlia Aurora con una dolcissima sorpresa floreale. Il cantante ha infatti deciso di regalarle 40 rose ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel corso della giornata di ieriha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del padre,. Dopo aver scoperto ilgesto, la ragazza ha voluto mostrare ilai fan con una storia Instagram in cui si mostra sorridente. Ovviamente anche ilne ha approfittato per ricondividere il contenuto e aggiungere anche una speciale dedica. La bellissima sorpresa diAncora una voltaha voluto stupire suacon una dolcissima sorpresa floreale. Ilha infatti deciso di regalarle 40 rose ...

