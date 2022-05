“Era al servizio dei Casalesi” | imprenditore dei rifiuti accusato da tredici pentiti ma sempre assolto

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –in primo grado da ottoe in appello da cinque, ma. E’ la vicenda che ha coinvolto l’deidi Castel Volturno (Caserta) Ludovico Ucciero, 76 anni, imputato per concorso esterno in camorra sulla base proprio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia del clan dei, tra i quali compaiono nomi importanti, come Gaetano Vassallo, tra i responsabili delle ecomafie, o l’ex killer Oreste Spagnuolo, tra i protagonisti della stagione stragista deiguidata nel 2008 nel Casertano – 18 i morti ammazzati – da Giuseppe Setola. Iavevano parlato di Ucciero come di uno dei tanti imprenditori aldel clan nello ...

