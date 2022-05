Equitazione | i convocati dell’Italia per la prima tappa della Nations Cup di completo

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sta per scattare laCup di2022 di: la prossima settimana ai Pratoni del Vivaro larassegna sarà valida anche come Campionato Italiano, nonché come Test Event in vista dei Mondiali, previsti nella medesima località a settembre. Saranno sei i binomi azzurri in gara a Rocca di Papa dal 12 al 15 maggio. Questi i: l’assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli (Fidjy des Melezes), l’appuntato scelto Susanna Bordone (Imperial van de Holtakkers), l’assistente capo delle Fiamme Oro Marco Cappai (Santal du Halage), Giulio Guglielmi (Uhlan de L’Epine), il sergente maggiore dell’Esercito Italiano e campione d’Italia in carica Emiliano Portale (Aracne dell’Esercito Italiano) e l’agente scelto ...