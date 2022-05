Advertising

RobertoBurioni : Usate la questione dell’epatite nei bambini (un puzzle per ora inspiegabilme con dati molto contraddittori) come ca… - lucab962 : RT @TheDocReQ3: Misterioso aumento di casi gravi di epatite - infiammazione del fegato - nei bambini piccoli che ha provocato almeno un dec… - Gazzettino : Epatite bambini, l'allarme si allarga anche agli Stati Uniti: 109 casi registrati e 5 morti - BagsLab : RT @TheDocReQ3: Misterioso aumento di casi gravi di epatite - infiammazione del fegato - nei bambini piccoli che ha provocato almeno un dec… - pietro_ferrara : #EpatitiPediatriche Nuovo Technical Briefing (2) dell’UK Health Security Agency, su 163 casi di epatite non–A-E ne… -

Nuova variante covid potrebbe essere la causa dell'nei: l'allarme degli esperti: cosa è, sintomi, cure. Maggiore (Bambino Gesù): 'Nessun legame col Covid' Cosa succede ...nei, è ancora giallo. L'Italia (per ora) fuori dall'epidemia Il totale dei casi di Covid - 19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 16.726.990 , di cui 164.304 morti (+...L'epatite pediatrica acuta è sbarcata pure negli Stati Uniti. Diversi bambini hanno avuto bisogno di un trapianto e cinque contagiati sono morti. I centri statunitensi per ...Dobbiamo continuare a sorvegliare - conclude - come stiamo facendo a livello nazionale con le nostre società scientifiche affiliate alla Sip'. 'Al momento - ha detto Staiano all'Adnkronos Salute - non ...