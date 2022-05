Empoli | Romagnoli | 'Una settimana da sogno | vi spiego perché'

Advertising

EmpoliCalcio : #InterEmpoli – La nostra formazione EMPOLI: Vicario; Stulac, Romagnoli, Bajrami, Fiamozzi, Asllani, Bandinelli, Zur… - scotty2smithy : @efootball_news #SerieA Empoli: Vicario, Luperto, S.Romagnoli, Parisi, Fiamozzi, Stulac, Bandinelli, Zurkowski, Asllani, Bajrami, Pinamonti - Ftbnews24 : Inter-Empoli, parla Romagnoli: “La salvezza è un sogno” #SerieA - Profilo3Marco : RT @EmpoliCalcio: #InterEmpoli – La nostra formazione EMPOLI: Vicario; Stulac, Romagnoli, Bajrami, Fiamozzi, Asllani, Bandinelli, Zurkowski… - ItalianSerieA : ??Lineup EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Fiamozzi, Romagnoli, Luperto; Parisi, Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Zurk… -

Spazio Inter

Inzaghi(4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Fiamozzi,, Luperto, Parisi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Zurkowski; Pinamonti. A disp. Ujkani, Furlan, Henderson, Cutrone, Di Francesco, ...(4 - 3 - 1 - 2) : Vicario; Fiamozzi,, Luperto, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Asllani; Bajrami, Pinamonti. Panchina: Ujkani, Furlan, Henderson, Cutrone, Di Francesco, Benassi,... Romagnoli suona la carica: “Settimana piena di soddisfazioni ma adesso siamo concentrati!” Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Asllani; Bajrami, Pinamonti. Panchina: Ujkani, Furlan, Henderson, Cutrone, Di Francesco, Benassi, ...L'Inter non può più sbagliare. Deve vincerle tutte e sperare in uno stop del Milan per risalire al primo posto in classifica in questa volata finale. Determinante la sfida in anticipo del venerdì ...