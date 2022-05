Empoli | Andreazzoli sull'ex Inter Pinamonti | 'Aspettiamo ancora una cosa da lui'

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - Andreazzoli: 'Pinamonti? Ora aspettiamo solamente che incrementi il bottino' - susydigennaro : RT @napolimagazine: EMPOLI - Andreazzoli: 'Pinamonti? Ora aspettiamo solamente che incrementi il bottino' - VivInterNews : RT @internewsit: Andreazzoli: «Pinamonti? Aspettiamo solo una cosa! Inter-Empoli 2019...» - - SpazioInter : 'Inter-Empoli del 2019?': Andreazzoli risponde in diretta! - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - Andreazzoli: 'Pinamonti? Ora aspettiamo solamente che incrementi il bottino' -

TUTTO mercato WEB

Aurelio, allenatore dell', ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro l'Inter Aurelioha parlato a Dazn prima di Inter -. LE PAROLE - "Ha avuto un ...L'ha perso tutte le ultime otto gare di Serie A contro l'Inter : mai nella sua storia nella ... Ecco le scelte di Simone Inzaghi e Aurelio: Inter (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, ... Empoli, Andreazzoli: "Retrocessione del 2019 Un chiodo fisso, ma ora il dolore è minore" Milano, 6 maggio 2022 - Inter ed Empoli si sfidano alle 18.45 con due obiettivi diversi. I nerazzurri cercano punti per la lotta per lo scudetto, i toscani sognano un'altra impresa per impreziosire ...L'Empoli di Aurelio Andreazzoli si presenta al Meazza a quota 37 punti e con la salvezza in ghiaccio. Inter-Empoli apre il programma della 36esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle ore 18.45.