Embargo, un suicidio: ecco come Mosca fa ancor più soldi, Ue polverizzata dal Cremlino (Di venerdì 6 maggio 2022) L'Embargo sul petrolio russo, oltre a essere deleterio per i Paesi europei, rischia di non togliere nulla alle casse di Vladimir Putin e potrebbe addirittura renderle più ricche, almeno nel breve periodo, quello che coinciderà con la fase cruciale della guerra. È il risultato dell'analisi fatta dal Bruegel, il più europeista dei "pensatoi" di Bruxelles (tra i suoi ex presidenti ci sono Mario Monti e il francese Jean-Claude Trichet, che guidò la Banca centrale europea dal 2003 al 2011). Non siamo davanti a una tesi destabilizzante ispirata dal Cremlino, insomma, ma a un lavoro al di sopra di ogni sospetto. Il progetto di Ursula von der Leyen prevede di ridurre in modo graduale, sino a farle cessare entro sei mesi, le forniture di greggio russo via oleodotto e via nave, e di terminare entro la fine dell'anno gli acquisti dei prodotti della raffinazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) L'sul petrolio russo, oltre a essere deleterio per i Paesi europei, rischia di non togliere nulla alle casse di Vladimir Putin e potrebbe addirittura renderle più ricche, almeno nel breve periodo, quello che coinciderà con la fase cruciale della guerra. È il risultato dell'analisi fatta dal Bruegel, il più europeista dei "pensatoi" di Bruxelles (tra i suoi ex presidenti ci sono Mario Monti e il francese Jean-Claude Trichet, che guidò la Banca centrale europea dal 2003 al 2011). Non siamo davanti a una tesi destabilizzante ispirata dal, insomma, ma a un lavoro al di sopra di ogni sospetto. Il progetto di Ursula von der Leyen prevede di ridurre in modo graduale, sino a farle cessare entro sei mesi, le forniture di greggio russo via oleodotto e via nave, e di terminare entro la fine dell'anno gli acquisti dei prodotti della raffinazione ...

Advertising

_fiorucci : RT @Lara86124487: L'UE pianifica l'embargo petrolifero russo durante il sesto round di #sanzioni alla #Russia Patetici! Titolo del film:… - AgostinoTuzzoli : RT @Lara86124487: L'UE pianifica l'embargo petrolifero russo durante il sesto round di #sanzioni alla #Russia Patetici! Titolo del film:… - jabbaTM : RT @Lara86124487: L'UE pianifica l'embargo petrolifero russo durante il sesto round di #sanzioni alla #Russia Patetici! Titolo del film:… - ShelbyMaury : RT @Lara86124487: L'UE pianifica l'embargo petrolifero russo durante il sesto round di #sanzioni alla #Russia Patetici! Titolo del film:… - LucaDeNapoli : @repubblica Quella è una questione difficile. Non è che in Europa ci sia tanta voglia di suicidio come in Italia. S… -