Embargo petrolio russo, il nuovo piano Ue (tra deroghe e incertezze) cambia tutto (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – Prendere tempo, concedere deroghe, stabilire un nuovo piano. L’Ue teme rotture interne sull’Embargo al petrolio russo e decide ora di cambiare (parzialmente) linea, avanzando una nuova proposta destinata a far discutere ancor di più. Vediamo perché. La Commissione europea, pur ribadendo la necessità di sanzionare il petrolio di Mosca, prevede adesso una speciale deroga di due anni per Ungheria e Slovacchia. Non più soltanto un anno come inizialmente previsto e annunciato, dunque. Per Budapest e Bratislava, che continuano a mostrarsi fortemente refrattarie al sesto pacchetto di sanzioni europee, il divieto di importare greggio dalla Russia dovrebbe insomma entrerà in vigore a fine 2024. petrolio russo, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – Prendere tempo, concedere, stabilire un. L’Ue teme rotture interne sull’ale decide ora dire (parzialmente) linea, avanzando una nuova proposta destinata a far discutere ancor di più. Vediamo perché. La Commissione europea, pur ribadendo la necessità di sanzionare ildi Mosca, prevede adesso una speciale deroga di due anni per Ungheria e Slovacchia. Non più soltanto un anno come inizialmente previsto e annunciato, dunque. Per Budapest e Bratislava, che continuano a mostrarsi fortemente refrattarie al sesto pacchetto di sanzioni europee, il divieto di importare greggio dalla Russia dovrebbe insomma entrerà in vigore a fine 2024., il ...

