Elon Musk finanzierà il suo accordo su Twitter con denaro proveniente da paesi che sopprimono la libertà di parola (Di venerdì 6 maggio 2022) Elon Musk, il mese scorso, annunciava la sua offerta di acquisto di Twitter dichiarando di voler fare del social un faro per la libertà di parola. Ma oltre a raccogliere denaro per l’accordo da 44 miliardi di dollari, il ricchissimo imprenditore starebbe anche pianificando di accettare finanziamenti per lo stesso da due paesi – Arabia Saudita e Qatar – che, se la storia non inganna, hanno sempre limitato la libertà di espressione e di parola. Ieri, infatti, un deposito della SEC ha mostrato nuovi finanziatori per il piano di acquisizione di Elon Musk, che comprende il principe dell’Arabia Saudita, Alwaleed bin Talal, e il fondo sovrano del Qatar. Entrambi i paesi ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 6 maggio 2022), il mese scorso, annunciava la sua offerta di acquisto didichiarando di voler fare del social un faro per ladi. Ma oltre a raccogliereper l’da 44 miliardi di dollari, il ricchissimo imprenditore starebbe anche pianificando di accettare finanziamenti per lo stesso da due– Arabia Saudita e Qatar – che, se la storia non inganna, hanno sempre limitato ladi espressione e di. Ieri, infatti, un deposito della SEC ha mostrato nuovi finanziatori per il piano di acquisizione di, che comprende il principe dell’Arabia Saudita, Alwaleed bin Talal, e il fondo sovrano del Qatar. Entrambi i...

Advertising

borghi_claudio : Sperando che adesso con Elon Musk non lo bannino più, se volete 'recuperare' il nostro amico Carlo Botta (fra le al… - SkyTG24 : Twitter, Elon Musk: 'Comprerò la Coca Cola per rimetterci la cocaina' - Corriere : Elon Musk vuole comprare anche la Coca-Cola? Le indiscrezioni in un tweet: cosa sappiamo - maria_grazia87 : RT @giovannidicaro: È più credibile il fatto che @elonmusk acquisti la #ScaladeiTurchi, che la @Regione_Sicilia con il suo assessore #Corda… - test5f1798 : -