Elizabeth Olsen: "Non riesco a guardare i miei film Marvel alle anteprime perché ho paura che facciano flop" (Di venerdì 6 maggio 2022) Nonostante i continui successi al botteghino, Elizabeth Olsen ha confessato di aver smesso di guardare i suoi film Marvel alle premiere perché teme che siano un flop. Nonostante il marchio Marvel sia garanzia di successo, la star di Doctor Strange in the Multiverse of Madness Elizabeth Olsen ha confessato di non riuscire a guardare i film Marvel alle anteprime perché teme che facciano flop. "Ho deciso che non posso più guardare questi film Marvel alla premiere", ha detto Elizabeth

