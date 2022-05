“Eliminati” Amici 21 | trema la scuola | le anticipazioni bomba condannano i due allievi

(Di venerdì 6 maggio 2022) Un graditissimo ritorno e due eliminazioni indigeste. Ad21 il pubblico è ormai abituato alle emozioni forti. La semifinale sarà trasmessa sabato 7 maggio, ma è stata registrata mercoledì e quindi qualche indiscrezione sta uscendo in questi giorni. Intanto sappiate che i finalisti saranno scelti tra Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele. Ma prima di svelarvie – clamorose – eliminazioni, ecco chi si è presentato nello studio del talent tra lo stupore generale. È un allievo rimasto nel cuore di molti. Nel daytime di giovedì 5 maggio a fare una graditissima sorpresa a pubblico e compagni è stato il ballerino Nunzio. Il quale, nonostante la fresca eliminazione, è apparso decisamente in pace con sé stesso: “Quello che mi sento di dire è continuate così come state facendo, date sempre il massimo in modo tale che non ...

Advertising

SerenaGranato90 : #Albe e #Dario, eliminati #Amici21/ Anticipazioni e spoiler: ecco perchè ?? #Link??: - cri_lavit : @Marisa1988888 @baronetrastante Io parlo di familiari e colleghi, amici covidioti eliminati tutti - SerenaGranato90 : #Albe e #Dario, eliminati #Amici21/ Anticipazioni e spoiler: ecco perchè ?? - samejlove : comunque ho notato che cosmetica fa a gara con la toffanin per riuscire a incontrare tutti gli eliminati di amici a… - zazoomblog : Serena Alex Albe Dario Michele Sissi Luigi: chi sono gli ultimi due eliminati da Amici - #Serena #Dario #Michele… -

Non a caso in queste ore il web si dichiara in trepidante attesa di scoprire i nomi deglidella semifinale di21, le cui registrazioni si sono tenute in questi giorni e secondo quanto ...21: sfide, ballottaggio, semifinale e finalisti / Serena a rischio Todaro sul rivale nel ballo Dario Schirone, incalza così la ballerina Serena , motivandole la sua opinione per ...Sissi, Michele e Luigi sarebbero i primi tre finalisti di Amici, Albe e Dario, invece, avrebbero perso al ballottaggio contro Serena e Alex ...Carola Puddu eliminata al quinto serale di Amici 21: un esperto di danza approva l'eliminazione e elogia la competitor Serena .... Ma a spegnere la polemica in corso ora ci pensa l'esperto di ballo Fa ...