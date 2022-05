Elezioni amministrative in Uk, sconfitta Tory a Londra. Boris Jonhson: “Un risultato misto” (Di venerdì 6 maggio 2022) Il partygate non è andato giù gli elettori e i risultati delle Elezioni amministrative in Gran Bretagna potrebbe esserne una prova. Soprattutto a Londra dove i Tory sono usciti sconfitti. “Un duro colpo” per Boris Johnson (oggi in visita in una scuola, ndr) che parla però anche di “un risultato misto”, riferendosi ad altre città inglesi. A oltre metà dello scrutinio del voto amministrativo locale il premier, in visita nel suo collegio elettorale di Uxbridge, ammette che per i conservatori è stata “una nottata dura in talune parti” dell’Inghilterra. Ma parla anche di un aumento di consensi “alquanto notevole in altre zone” tradizionalmente ostili ai conservatori. Johnson comunque ridimensiona la sconfitta complessiva al risultato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Il partygate non è andato giù gli elettori e i risultati dellein Gran Bretagna potrebbe esserne una prova. Soprattutto adove isono usciti sconfitti. “Un duro colpo” perJohnson (oggi in visita in una scuola, ndr) che parla però anche di “un”, riferendosi ad altre città inglesi. A oltre metà dello scrutinio del voto amministrativo locale il premier, in visita nel suo collegio elettorale di Uxbridge, ammette che per i conservatori è stata “una nottata dura in talune parti” dell’Inghilterra. Ma parla anche di un aumento di consensi “alquanto notevole in altre zone” tradizionalmente ostili ai conservatori. Johnson comunque ridimensiona lacomplessiva aldi ...

Advertising

marattin : Ci vediamo alle 18 a Verona per parlare di situazione economica con le parti sociali e sostenere i candidati di… - FratellidItalia : RdC, Meloni: Nel dl aiuti prevista proroga contratto per i navigator, giusto il tempo per superare le prossime elez… - barbara17742684 : RT @SforzaFogliani: Ecco il simbolo con il quale ci presenteremo alle elezioni amministrative del Comune di #Piacenza del 12 giugno prossim… - umbe_desimone : RT @SforzaFogliani: Ecco il simbolo con il quale ci presenteremo alle elezioni amministrative del Comune di #Piacenza del 12 giugno prossim… - ultimora_pol : #Elezioni #RegnoUnito #Scozia #Amministrative Consiglio di #Dundee: #SNP|G/EFA: 15 seggi (+1) #LAB|S&D: 9 #LDEM|R… -