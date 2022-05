Ecco la nuova Rai disegnata da Carlo Fuortes (Di venerdì 6 maggio 2022) Ecco la nuova Rai Il Foglio, pagina 4, di Carmelo Caruso. Meno stalla televisiva e più “approfondimento” intelligente. Le grandi storie degli imprenditori italiani su Rai1 in seconda serata. Volti diversi per l’informazione: Ilaria D’Amico, Monica Giandotti, Giorgio Zanchini e Marco Damilano. Una striscia di ironia per irridere i talk ideata da Saverio Raimondo. È questa la Rai che si prepara. In un documento dal titolo Atto di indirizzo per la definizioni delle linee guida sul contenuto del contratto di servizio 20s2-2028 sono contenute le “priorità”, gli “obiettivi strategici” della prossima tv di Stato. La riga destinata a modificare i palinsesti è questa. Si trova al paragrafo 42: «Si rafforza l’offerta dei contenuti di approfondimento giornalistico». È la bussola strategica del testo redatto dal governo e dagli uomini di Mario Draghi. Non pensano ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 6 maggio 2022)laRai Il Foglio, pagina 4, di Carmelo Caruso. Meno stalla televisiva e più “approfondimento” intelligente. Le grandi storie degli imprenditori italiani su Rai1 in seconda serata. Volti diversi per l’informazione: Ilaria D’Amico, Monica Giandotti, Giorgio Zanchini e Marco Damilano. Una striscia di ironia per irridere i talk ideata da Saverio Raimondo. È questa la Rai che si prepara. In un documento dal titolo Atto di indirizzo per la definizioni delle linee guida sul contenuto del contratto di servizio 20s2-2028 sono contenute le “priorità”, gli “obiettivi strategici” della prossima tv di Stato. La riga destinata a modificare i palinsesti è questa. Si trova al paragrafo 42: «Si rafforza l’offerta dei contenuti di approfondimento giornalistico». È la bussola strategica del testo redatto dal governo e dagli uomini di Mario Draghi. Non pensano ...

