“É sempre mezzogiorno” | pane lela senza forno di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 6 maggio 2022) E’ venerdì enon prepara la pizza. Ma c’è un motivo, in cucina c’è anche la sua mamma. Così, se ilttiere piemontese prepara il, la mamma propone il companatico. Vediamo come preparare il. Ingredienti 250 g farina 00, 250 g farina monococco, 260 g acqua, 2 g lievito di birra fresco, 10 g sale, 20 g olio evo Bagnetto verde: 100 g prezzemolo, 1 uovo, 3 acciughe sotto sale, 30 ml aceto bianco, 2 spicchi d’aglio, 30 graffermo, olio, sale Procedimento Per il, in una ciotola, misceliamo le due farine. Aggiungiamo il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Lavoriamo qualche minuto, infine aggiungiamo ...