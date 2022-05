E’ morto Gianni Pisani: addio a uno dei grandi protagonisti della vita artistica a Napoli degli ultimi 70 anni (Di venerdì 6 maggio 2022) E’ morto a Napoli all’età di 87 anni l’artista Gianni Pisani. A darne notizia con un post sulla sua pagina Facebook è stata la compagna Marianna Troise. I funerali si terranno domani alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Sanità. Il suo percorso artistico in pillole Gianni Pisani fu uno degli artisti che contribuì al rinnovamento della scena artistica napoletana degli anni ’50, instaurando dei legami con la Pop Art, New Dada, Body Art. Iniziò la propria carriera come pittore, frequentando l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Negli anni ’60 affiancò alla produzione di oggetti quella di dipinti. Nel ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022) E’all’età di 87l’artista. A darne notizia con un post sulla sua pagina Facebook è stata la compagna Marianna Troise. I funerali si terranno domani alle 11 nella chiesa di Santa MariaSanità. Il suo percorso artistico in pillolefu unoartisti che contribuì al rinnovamentoscenanapoletana’50, instaurando dei legami con la Pop Art, New Dada, Body Art. Iniziò la propria carriera come pittore, frequentando l’Accademia di Belle Arti di. Negli’60 affiancò alla produzione di oggetti quella di dipinti. Nel ...

