E' morto Ennio Pantaleo fu il più giovane partigiano della Brigata Maiella

(Di venerdì 6 maggio 2022) L'Aquila -fu il più, si è spento all'età di 92 anni nella sua abitazione.se n'è andato, lasciando il ricordo di un combattente per la libertà. Nel 2011, proprio per ricordare la sua militanza nella, diede alle stampe un piccolo ma significativo volume "Avevo solo quattordici anni", testimonianza di fatti storici vissuti in prima linea e in prima persona. I funerali si svolgeranno nella chiesa del SS.Crocifisso leggi tutto

Advertising

Euroshowtime : Ennio Morricone - Matto, Caldo, Soldi, Morto... Girotondo - 97fra_cala : Da quando è morto al povero Ennio Morricone hanno comprato i diritti per le pubblicità di Birra Messina e del profumo D&G. Che amarezza... -

ReteAbruzzo.com

E' stato il più giovane tra i patrioti della Brigata Maiella. Ed oggi, all'età di 92 anni, quel "giovane" si è spento nella sua abitazione.Pantaleo se n'è andato, lasciando il ricordo di un combattente per la libertà. Nel 2011, proprio per ricordare la sua militanza nella Brigata Maiella, diede alle stampe un piccolo ma ...... Roberto Saba (La terra dei figli) CATEGORIE SPECIALI David Giovani Come un gatto in tangenziale - Ritorno a coccia diDiabolik È stata la mano di DioFreaks out David alla carriera ... IL PIU' GIOVANE DELLA BRIGATA MAIELLA, E' MORTO ENNIO PANTALEO Cronaca L'Aquila - 06/05/2022 10:07 - Ennio Pantaleo fu il più giovane partigiano della Brigata Maiella, si è spento all'età di 92 anni nella sua abitazione. Ennio Pantaleo se ...Caro Merlo, è davvero importante il libro di Robert D. Kaplan sull'Adriatico. Ma l'anno scorso è stato preceduto da Storia dell'Adriatico (Il Mulino) di Egidio Ivetic, che esce ora in inglese da Polit ...