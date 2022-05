Dybala col piede sbagliato | poi il ribaltone rossoblù | il film di Genoa - Juve

(Di venerdì 6 maggio 2022) Nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A, ilsupera in rimonta per 2 - 1 lae torna in corsa per la salvezza. In gol, Gudmundsson e Criscito (su rigore). Guarda le foto più belle ...

Nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A, il Genoa supera in rimonta per 2 - 1 la Juve e torna in corsa per la salvezza. In gol, Gudmundsson e Criscito (su rigore). Guarda le foto più belle del match... in cui riemerge dall'abisso della retrocessione la squadra di Blessin, capace di ribaltare il gol diprima con Gudmundsson, quindiclamoroso rigore di Criscito in pieno recupero, che dopo ...capace di ribaltare il gol di Dybala prima con Gudmundsson, quindi col clamoroso rigore di Criscito in pieno recupero, che dopo aver fallito dal dischetto nel derby contro la Sampdoria, stavolta segna ...Criscito e Sirigu si caricano sulle spalle il Genoa, bene anche Gudmundsson. Dybala luce della Juventus, Kean spreca tutto nel recupero.