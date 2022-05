Due aziende del Vallo di Diano premiate alla Borsa Mediterranea del Lavoro (Di venerdì 6 maggio 2022) Due aziende del Vallo di Diano sono state premiate alla Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro in programma ancora oggi presso la Stazione Marittima di Salerno. Si tratta della Pistone srl con sede a Polla e della Shop Now srl con sede a Padula. A rappresentare il territorio, la dottoressa Maria Antonietta Aquino, responsabile Servizi alle Imprese della Confesercenti provinciale di Salerno. La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro è un importante momento di condivisione, dibattito e apprendimento sulle tematiche legate al mondo della formazione e del Lavoro, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita del capitale umano, culturale e sociale del ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 6 maggio 2022) Duedeldisono statedella Formazione e delin programma ancora oggi presso la Stazione Marittima di Salerno. Si tratta della Pistone srl con sede a Polla e della Shop Now srl con sede a Padula. A rappresentare il territorio, la dottoressa Maria Antonietta Aquino, responsabile Servizi alle Imprese della Confesercenti provinciale di Salerno. Ladella Formazione e delè un importante momento di condivisione, dibattito e apprendimento sulle tematiche legate al mondo della formazione e del, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita del capitale umano, culturale e sociale del ...

