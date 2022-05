Due anni per una mammografia | un anno per fare una tac | l’11% degli italiani rinuncia alle cure

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il rapporto di Cittadinanzattiva per il 2021 fotografa una situazione in cui le liste d’attesa per i pazienti diventano sempre più lunghe. Quasi duedi attesa per una, circa unper una ecografia, una tac, o un intervento ortopedico. E arenel corso del 2021 è stato più di un cittadino su dieci. Mentre gli screening oncologici sono in ritardo in oltre la metà dei territori regionali e le coperture per i vaccini ordinari in calo. È il lascito di questa pandemia, che ancora non è finita. Il Rapporto fornisce una fotografia della sanità vista dai cittadini, unendo due analisi: una legata13.748 segnalazioni giunte, nel corso del 2021, al servizio Pit Salute e330 sezioni territoriali del Tribunale per i ...