Draghi si cala le braghe su catasto e superbonus. Pur di tenersi la poltrona il premier è pronto a tutto (Di venerdì 6 maggio 2022) Addirittura si ipotizzava la possibilità che potesse forzare la mano andando al muro contro muro, ovvero mandando in Aula il testo senza mandato al relatore, e invece Mario Draghi ha deciso alla fine di assecondare le richieste di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Sulla riforma fiscale Draghi alla fine ha deciso di assecondare le richieste di Salvini e Berlusconi Sulla riforma fiscale Palazzo Chigi – stando a quanto riferiscono Salvini e Berlusconi (dopo che il primo ieri ha incontrato Draghi) – fa dietrofront su tutta la linea. Lega e Forza Italia non intendevano avallare la rivoluzione sulle rendite catastali delle abitazioni che, con la nuova legge, sarebbero state adeguate ai valori di mercato dal 2026 Visto che su quelle si calcolano le tasse sugli immobili (come l’Imu o la Tari) per Lega e FI sarebbe stata l’anticamera per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) Addirittura si ipotizzava la possibilità che potesse forzare la mano andando al muro contro muro, ovvero mandando in Aula il testo senza mandato al relatore, e invece Marioha deciso alla fine di assecondare le richieste di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Sulla riforma fiscalealla fine ha deciso di assecondare le richieste di Salvini e Berlusconi Sulla riforma fiscale Palazzo Chigi – stando a quanto riferiscono Salvini e Berlusconi (dopo che il primo ieri ha incontrato) – fa dietrofront su tutta la linea. Lega e Forza Italia non intendevano avallare la rivoluzione sulle rendite catastali delle abitazioni che, con la nuova legge, sarebbero state adeguate ai valori di mercato dal 2026 Visto che su quelle si calcolano le tasse sugli immobili (come l’Imu o la Tari) per Lega e FI sarebbe stata l’anticamera per ...

Advertising

m4ssimiliano_86 : @ItalyMFA @luigidimaio @DrSJaishankar @ItalyinIndia @IndianDiplomacy Modi in Europa ha incontrato Scholz, Macron, p… - angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DE LA NOTIZIA Altro che pronto a dimettersi Pur di tenersi la poltrona Draghi si cala le braghe su ca… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DE LA NOTIZIA Altro che pronto a dimettersi Pur di tenersi la poltrona Draghi si cala le braghe… - cala_l_asso : RT @antonio_bordin: Quindi #Draghi ha già deciso che l’Italia è favorevole all’allargamento della #UE e che bisogna rivedere i trattati. Se… - cala_l_asso : RT @ladyonorato: Mi chiedo: perché il nostro governo dovrebbe sostenere uno “sforzo congiunto” per far partire il METAVERSO??Zuckerberg in… -