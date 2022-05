Draghi prima boccia il Superbonus. Poi si piega al M5S e facilita la cessione del credito (Di venerdì 6 maggio 2022) Da un lato Mario Draghi fa approvare norme che semplificano e incentivano l'utilizzo del Superbonus. Dall'altro boccia a parole la misura volta ad incentivare la riqualificazione degli immobili scatenando l'ira dei 5 stelle. Totale mancanza di coerenza. Il presidente del Consiglio in pochi giorni ha detto una cosa e poi ha fatto il contrario. Andiamo con ordine. Il 2 maggio il Consiglio dei ministri, con il decreto Aiuti, ha allungato i tempi del Superbonus. Saranno tre mesi in più, fino al 30 settembre. Non per ultimare i pagamenti, ma semplicemente per eseguire i lavori e (presumibilmente) saldare almeno quel 30% del totale che, nella norma originaria, era previsto che venisse versato dai committenti per le case unifamiliari e le unità autonome entro il 30 giugno 2022. Poi, il giorno dopo, il premier, di fronte ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Da un lato Mariofa approvare norme che semplificano e incentivano l'utilizzo del. Dall'altroa parole la misura volta ad incentivare la riqualificazione degli immobili scatenando l'ira dei 5 stelle. Totale mancanza di coerenza. Il presidente del Consiglio in pochi giorni ha detto una cosa e poi ha fatto il contrario. Andiamo con ordine. Il 2 maggio il Consiglio dei ministri, con il decreto Aiuti, ha allungato i tempi del. Saranno tre mesi in più, fino al 30 settembre. Non per ultimare i pagamenti, ma semplicemente per eseguire i lavori e (presumibilmente) saldare almeno quel 30% del totale che, nella norma originaria, era previsto che venisse versato dai committenti per le case unifamiliari e le unità autonome entro il 30 giugno 2022. Poi, il giorno dopo, il premier, di fronte ...

