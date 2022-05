Dopo 33 anni chiude la storica emittente anti-mafia: “E’ una giornata dolorosa” (Di venerdì 6 maggio 2022) Una storia cominciata nel 1989, con coraggio e passione, che ora è destinata a terminare. Stiamo parlando di TeleJato, l’emittente siciliana diventata famosa per le tantissime notizie, inchieste e reportage dove venivano fatti emergere tutti i lati più oscuri e i crimini della mafia. In questi 33 anni Pino Maniaci e tutto lo staff di TeleJato hanno dovuto fare i conti con minacce di ogni tipo, tra cui anche tentativi di mettere a tacere l’emittente. Di certo, Maniaci non poteva immaginare di dover chiudere la sua creatura a causa della burocrazia. Eppure è proprio questa la fine che è stata riservata alla piccola emittente televisiva, che ha fatto molto parlare di sé nel territorio compreso tra Partinico e Corleone (e non solo). TeleJato, per farla ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 6 maggio 2022) Una storia cominciata nel 1989, con coraggio e passione, che ora è destinata a terminare. Stiamo parlando di TeleJato, l’siciliana diventata famosa per le tssime notizie, inchieste e reportage dove venivano fatti emergere tutti i lati più oscuri e i crimini della. In questi 33Pino Maniaci e tutto lo staff di TeleJato hanno dovuto fare i conti con minacce di ogni tipo, tra cui anche tentativi di mettere a tacere l’. Di certo, Maniaci non poteva immaginare di doverre la sua creatura a causa della burocrazia. Eppure è proprio questa la fine che è stata riservata alla piccolatelevisiva, che ha fatto molto parlare di sé nel territorio compreso tra Partinico e Corleone (e non solo). TeleJato, per farla ...

