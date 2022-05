Don Matteo 13 anticipazioni: la sfortuna di Cecchini e un nuovo amore al bacio per Anna (Di venerdì 6 maggio 2022) Brutte notizie per i fan di Don Matteo 13, la settima puntata della fiction infatti non andrà in onda la prossima settimana. Su Rai 1 spazio al grande evento, spazio all’attesissimo Eurovision Song Contest. Don Matteo tornerà quindi con la settima puntata il 17 maggio ma, come era stato già annunciato, si raddoppia. La prossima settimana il pubblico di Rai 1 infatti potrà seguire la settima puntata al martedì sera e poi l’ottava al giovedì…Come avrete visto, Marco ha fatto la sua scelta: tra lui e Valentina le cose sembrano andare a gonfie vele. Anna invece sa bene di essere ancora innamorata del PM ma ha deciso di farsi da parte, vedendolo così felice insieme alla “nipote” di Cecchini. Nel frattempo per Don Massimo, ci sono altri ostacoli da superare e una crisi che non è mai stata superata definitivamente. A Spoleto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 maggio 2022) Brutte notizie per i fan di Don13, la settima puntata della fiction infatti non andrà in onda la prossima settimana. Su Rai 1 spazio al grande evento, spazio all’attesissimo Eurovision Song Contest. Dontornerà quindi con la settima puntata il 17 maggio ma, come era stato già annunciato, si raddoppia. La prossima settimana il pubblico di Rai 1 infatti potrà seguire la settima puntata al martedì sera e poi l’ottava al giovedì…Come avrete visto, Marco ha fatto la sua scelta: tra lui e Valentina le cose sembrano andare a gonfie vele.invece sa bene di essere ancora innamorata del PM ma ha deciso di farsi da parte, vedendolo così felice insieme alla “nipote” di. Nel frattempo per Don Massimo, ci sono altri ostacoli da superare e una crisi che non è mai stata superata definitivamente. A Spoleto ...

