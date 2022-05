Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà inaugurata il prossimo 19 maggio, al Palazzo Reale di Napoli, alla presenza dell’ambasciatore spagnolo in Italia Alfonso María Dastis Quecedo, la mostra “” che intende ricostruire la storia della serie di arazzi con Storie di Don Chisciotte eseguiti dalla manifattura napoletana tra il 1757 e il 1779. La mostra, curata da Mario Epifani, direttore di Palazzo Reale, e da Encarnación Sánchez García, professoressa di Storia della letteratura spagnola all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, seguirà il racconto di Miguel de Cervantes attraverso la serie completa dei cartoni, messi a confronto con alcuni degli arazzi oggi conservati al Quirinale, e con le più preziose edizioni illustrate presenti nella ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sarà inaugurata il prossimo 19 maggio, al Palazzo Reale di, alla presenza dell’ambasciatore spagnolo in Italia Alfonso María Dastis Quecedo, la mostra “” che intende ricostruire la storia della serie dicon Storie di Doneseguiti dalla manifattura napoletana tra il 1757 e il 1779. La mostra, curata da Mario Epifani, direttore di Palazzo Reale, e da Encarnación Sánchez García, professoressa di Storia della letteratura spagnola all’Università degli Studi di“L’Orientale”, seguirà il racconto di Miguel de Cervantes attraverso la serie completa dei, messi a confronto con alcuni deglioggi conservati al, e con le più preziose edizioni illustrate presenti nella ...

