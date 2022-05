Djokovic-Hurkacz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) Novak Djokovic troverà di fronte Hubert Hurkaz in occasione dei quarti di finale del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2022. Il numero uno al mondo tenterà di limitare le potenzialità da bombardiere del polacco, alla ricerca del pass per le semifinali del prestigioso torneo sul rosso iberico. Dopo aver sconfitto Gael Monfils nella circostanza del suo debutto al secondo turno, Djokovic ha superato gli ottavi senza giocare, beneficiando del ritiro di Andy Murray; il confronto con Hurkacz sarà piuttosto impegnativo per il pluricampione Slam di Belgrado, un test straordinariamente rilevante per testare le sue condizioni fisiche dopo il lungo stop a partire dallo swing australiano. Dal canto suo, il polacco ha sconfitto avversari del calibro di Alejandro ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Novaktroverà di fronte Hubert Hurkaz in occasione dei quarti di finale del tabellone principale deldi. Il numero uno al mondo tenterà di limitare le potenzialità da bombardiere del polacco, alla ricerca del pass per le semifinali del prestigioso torneo sul rosso iberico. Dopo aver sconfitto Gael Monfils nella circostanza del suo debutto al secondo turno,ha superato gli ottavi senza giocare, beneficiando del ritiro di Andy Murray; il confronto consarà piuttosto impegnativo per il pluricampione Slam di Belgrado, un test straordinariamente rilevante per testare le sue condizioni fisiche dopo il lungo stop a partire dallo swing australiano. Dal canto suo, il polacco ha sconfitto avversari del calibro di Alejandro ...

