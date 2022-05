Diretta "Qui ormai è l'inferno...". Resa dei conti finale nell'acciaieria. E scatta l'ora della "grande offensiva" (Di venerdì 6 maggio 2022) La guerra è nel suo 72esimo giorno. L'assedio finale all'acciaieria di Azovtsal è in corso. Il presidente Putin avrebbe garantito l'evacuazione dei civili in cambio di una Resa dei militari presenti all'interno. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che non dichiarerà la "guerra totale" all'Ucraina nel corso della parata prevista per il 9 maggio. Inoltre è stata cancellata la parata russa, sempre per il 9 maggio, a Donetsk e Lugansk. Il presidente ucraino Zelensky ha invitato il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier a Kiev. Ora Zelensky tenta di ricucire i rapporti con la Germania. Ore 9.30 Zelensky: "nell'acciaieria di Mariupol è l'inferno e ci sono bambini" Nel suo messaggio serale sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) La guerra è nel suo 72esimo giorno. L'assedioall'di Azovtsal è in corso. Il presidente Putin avrebbe garantito l'evacuazione dei civili in cambio di unadei militari presenti all'interno. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che non dichiarerà la "guerra totale" all'Ucraina nel corsoparata prevista per il 9 maggio. Inoltre è stata cancellata la parata russa, sempre per il 9 maggio, a Donetsk e Lugansk. Il presidente ucraino Zelensky ha invitato il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier a Kiev. Ora Zelensky tenta di ricucire i rapporti con la Germania. Ore 9.30 Zelensky: "di Mariupol è l'e ci sono bambini" Nel suo messaggio serale sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che il ...

