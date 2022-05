Diretta Prime crepe sul fronte dello Zar, la frase di Lukashenko: pronuncia la "parola sgradita" allo Zar (Di venerdì 6 maggio 2022) La guerra è nel suo 72esimo giorno. L'assedio finale all'acciaieria di Azovtsal è in corso. Il presidente Putin avrebbe garantito l'evacuazione dei civili in cambio di una resa dei militari presenti all'interno. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che non dichiarerà la "guerra totale" all'Ucraina nel corso della parata prevista per il 9 maggio. Inoltre è stata cancellata la parata russa, sempre per il 9 maggio, a Donetsk e Lugansk. Il presidente ucraino Zelensky ha invitato il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier a Kiev. Ora Zelensky tenta di ricucire i rapporti con la Germania. Ore 12.50 Lukashenko: la guerra sta durando troppo Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko e alleato fedele della Russia in un'intervista, come riporta ilCorriere, ha ammesso che la guerra sta durando troppo. Lukashenko ha poi usato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) La guerra è nel suo 72esimo giorno. L'assedio finale all'acciaieria di Azovtsal è in corso. Il presidente Putin avrebbe garantito l'evacuazione dei civili in cambio di una resa dei militari presenti all'interno. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che non dichiarerà la "guerra totale" all'Ucraina nel corso della parata prevista per il 9 maggio. Inoltre è stata cancellata la parata russa, sempre per il 9 maggio, a Donetsk e Lugansk. Il presidente ucraino Zelensky ha invitato il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier a Kiev. Ora Zelensky tenta di ricucire i rapporti con la Germania. Ore 12.50: la guerra sta durando troppo Il presidente della Bielorussia Aleksandre alleato fedele della Russia in un'intervista, come riporta ilCorriere, ha ammesso che la guerra sta durando troppo.ha poi usato la ...

