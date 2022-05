Dior lancia la prima campagna Whatsapp con l’influencer Jisoo

Leggi su amica

(Di venerdì 6 maggio 2022), protagonista delladiBeauty Per lavolta in assoluto, un brand di lusso ha utilizzatoper regalare alla community Instagram dei contenuti esclusivi. Un’idea firmataBeauty, che ha collaborato con Infobip per dare vita a uno storytelling personalizzato. Protagonista della nuovissima, un’icona da 9,6 milioni di follower. Quattro giorni di contenuti esclusivi su, in cui gli utenti potranno interagire con la testimonial delladedicata aAddict shine. Come racconta Arthur Poulain, Digital Innovation & Strategic Planning Manager di ...