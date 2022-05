Detto Fatto, i saluti finali di Bianca Guaccero: «Ho letto tante cose» (Di venerdì 6 maggio 2022) Nato dieci anni fa, Detto Fatto è giunto a conclusione. Nel corso dell'ultima puntata, la conduttrice Bianca Guaccero si è congedata dal suo adorato pubblico. I suoi saluti finali sono stati commoventi, a tratti però è venuta a galla una profonda amarezza. Detto Fatto chiude: Bianca Guaccero saluta i suoi affezionati telespettatori Dieci anni fa nasceva Detto Fatto e oggi il programma va definitivamente in panchina. I vertici di Rai2 hanno deciso di rivoluzionare la Rete, motivo per cui alcuni format non sono stati rinnovati per la prossima stagione televisiva. Bianca Guaccero, al timone della trasmissione da quattro anni, ha così salutato il ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 6 maggio 2022) Nato dieci anni fa,è giunto a conclusione. Nel corso dell'ultima puntata, la conduttricesi è congedata dal suo adorato pubblico. I suoisono stati commoventi, a tratti però è venuta a galla una profonda amarezza.chiude:saluta i suoi affezionati telespettatori Dieci anni fa nascevae oggi il programma va definitivamente in panchina. I vertici di Rai2 hanno deciso di rivoluzionare la Rete, motivo per cui alcuni format non sono stati rinnovati per la prossima stagione televisiva., al timone della trasmissione da quattro anni, ha così salutato il ...

