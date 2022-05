Detto Fatto chiude tra le critiche del pubblico: poteste social dopo l’ultima puntata (Di venerdì 6 maggio 2022) Che ne sarà del pomeriggio di Rai 2 da settembre 2022, non possiamo saperlo, per scoprirlo dovremo attendere i dati di ascolto del nuovo programma che prenderà il posto di Detto Fatto. Possiamo però dirvi quello che il pubblico di Rai 2 sta provando in questo momento, il pubblico che seguiva con affetto il programma di Bianca Guaccero. Pochi, perchè è inutile negare che gli ascolti, da ormai due anni, non erano quelli di una volta, ma buoni. Sono stati anni difficili come ha spiegato anche Bianca Gauccero e forse poco si è creduto nel programma, uno dei pochi a crescere leggermente nel corso della pandemia, nonostante un buon traino arrivato da Ore 14. E’ mancata la voglia di crederci, sono state fatte delle scelte sbagliate e non si è arrivati a un nuovo pubblico. Fidelizzato quello di sempre, è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 maggio 2022) Che ne sarà del pomeriggio di Rai 2 da settembre 2022, non possiamo saperlo, per scoprirlo dovremo attendere i dati di ascolto del nuovo programma che prenderà il posto di. Possiamo però dirvi quello che ildi Rai 2 sta provando in questo momento, ilche seguiva con affetto il programma di Bianca Guaccero. Pochi, perchè è inutile negare che gli ascolti, da ormai due anni, non erano quelli di una volta, ma buoni. Sono stati anni difficili come ha spiegato anche Bianca Gauccero e forse poco si è creduto nel programma, uno dei pochi a crescere leggermente nel corso della pandemia, nonostante un buon traino arrivato da Ore 14. E’ mancata la voglia di crederci, sono state fatte delle scelte sbagliate e non si è arrivati a un nuovo. Fidelizzato quello di sempre, è ...

