Detto Fatto chiude: l'addio di Bianca Guaccero (e il saluto inaspettato di Caterina Balivo) (Di venerdì 6 maggio 2022) Il programma di Rai2 ha salutato definitivamente il pubblico, tra lacrime, risate e qualche sassolino dalla scarpa Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 maggio 2022) Il programma di Rai2 ha salutato definitivamente il pubblico, tra lacrime, risate e qualche sassolino dalla scarpa

Advertising

Giorgiolaporta : 80milioni sono quasi il doppio di 49, eppure il fatto che un ex premier di #sinistra abbia detto queste cose, è sta… - CottarelliCPI : Lavrov a Zona Bianca ha detto che i più antisemiti sono gli ebrei, come Zelensky. Secondo lui anche Hitler avrebbe… - AlbertoBagnai : Che vi avevo detto? Ma perché, perché, perché? Cosa abbiamo fatto per meritare questo? Ovviamente la guerra c’entra… - casino90210 : RT @casino90210: @Andrea96798545 @myrtamerlino Almeno lei è stata onesta ed ha detto.di non aver fatto i farmaci sperimentali,gli altri son… - loloxlonely : ci ho pure fatto eye-contact io mi sono innamorata io ve l’ho detto -