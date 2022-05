DETTO FATTO CHIUDE: BIANCA GUACCERO SALUTA E SI PREPARA A NUOVI IMPEGNI IN TV (Di venerdì 6 maggio 2022) Era il 18 marzo 2013 e debuttava su Rai2 DETTO FATTO, il nuovo programma del pomeriggio con Caterina Balivo. Un successo per un format di look, costume, bellezza e gossip, puntellato di rubriche, ospiti, leggerezza. Dal 2018 è arrivata BIANCA GUACCERO che, senza nascondere la commozione, si è congedata dal suo pubblico. Sono passati quattro anni in questo studio da quando per la prima volta ho FATTO questa passarella. Ero abituata ad interpretare dei personaggi, mentre qui io sono stata BIANCA e non sapevo come mi avreste accolta. Ho scoperto che vi sono piaciuta così come sono, con i miei pregi e con i miei difetti. Una scoperta, oltre che un grande insegnamento per la vita. Ho portato il mio mondo: io non nasco presentatrice, ma attrice. Ho portato il teatro, ho portato il musical, ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 6 maggio 2022) Era il 18 marzo 2013 e debuttava su Rai2, il nuovo programma del pomeriggio con Caterina Balivo. Un successo per un format di look, costume, bellezza e gossip, puntellato di rubriche, ospiti, leggerezza. Dal 2018 è arrivatache, senza nascondere la commozione, si è congedata dal suo pubblico. Sono passati quattro anni in questo studio da quando per la prima volta hoquesta passarella. Ero abituata ad interpretare dei personaggi, mentre qui io sono statae non sapevo come mi avreste accolta. Ho scoperto che vi sono piaciuta così come sono, con i miei pregi e con i miei difetti. Una scoperta, oltre che un grande insegnamento per la vita. Ho portato il mio mondo: io non nasco presentatrice, ma attrice. Ho portato il teatro, ho portato il musical, ...

Advertising

Giorgiolaporta : 80milioni sono quasi il doppio di 49, eppure il fatto che un ex premier di #sinistra abbia detto queste cose, è sta… - CottarelliCPI : Lavrov a Zona Bianca ha detto che i più antisemiti sono gli ebrei, come Zelensky. Secondo lui anche Hitler avrebbe… - AlbertoBagnai : Che vi avevo detto? Ma perché, perché, perché? Cosa abbiamo fatto per meritare questo? Ovviamente la guerra c’entra… - Kilari64152199 : @bvstiadiSatana @thatravenwhore Fatto in alcun modo per screditare le persone nere, o di qualsiasi altra etnia. Com… - laterizio98 : Ah adesso ho capito perché non mi sono arrivati i rubli: non ho mai detto che mi sarei fatto volentieri lo sputnik.… -