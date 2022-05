Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Delio Rossi: “Calcio cambiato, abbiamo perso investitori come Moratti e Zamparini” - Mediagol : Delio Rossi: “Calcio cambiato, abbiamo perso investitori come Moratti e Zamparini” - ILOVEPACALCIO : Delio Rossi: «Il calcio italiano è cambiato, mancano gli investitori come Moratti e Zamparini» - Ilovepalermocalcio - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Delio Rossi: 'Onore e merito a Spalletti, a fine campionato si tireranno le somme' -

Negli anni duemila arriva la SESTA promozione firmata, questa volta,. È il campionato 2002 - 2003. Ci vorrà l'ultima giornata, 3 - 0 al Palermo al Via del Mare, per staccare il biglietto ...Serie A - A '1 Football Club', programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l'ex allenatore di Atalanta, Lazio e Fiorentina,. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com. Ti aspettavi questa remuntada incredibile per la salvezza 'Me la auguravo, devo dire che viste le premesse ...non può competere alla lunga". Inizia così la lunga riflessione dell'ex tecnico del Palermo, Delio Rossi, intervenuto nel corso del programma radiofonico - in onda su 1 Station Radio - "Football Club" ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore di Atalanta, Lazio e Fiorentina, Delio Rossi.