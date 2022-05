Delega fiscale | cosa c’è nell’accordo | la vittoria del centrodestra sul catasto è di facciata Ma Chigi cede sul riordino delle tasse sulle rendite

(Di venerdì 6 maggio 2022) Unadiche consente a Lega e Forza Italia di cantaresul. E un cedimento reale del governo sul sistema di tassazione duale, che pure era esplicitamente previsto nel documento conclusivocommissioni Finanze di Camera e Senato propedeutico alla riforma del fisco, approvato la scorsa estate. È questo – in attesa dell’accordo finale con il resto della maggioranza al momento assai infastidita dalla “trattativa esclusiva” trae due soli partiti – il punto di caduta dopo mesi di stallo sulla. Nonostante l’articolo sulla revisione delfosse l’unico già votato in commissione a Montecitorio, dove l’esecutivo si era salvato per un voto, ilha ...

borghi_claudio : Noi la disponibilità la diamo. Se sulla delega fiscale invece si finisce che SLITTA è perché evidentemente qualcun… - Antonio_Tajani : .@forza_italia si è battuta per evitare nuove tasse sulle case degli italiani. Ci siamo riusciti grazie al lavoro s… - matteosalvinimi : “L’incontro con il premier dà ragione a chi ha scelto di impegnarsi al governo. Se fossimo rimasti all’opposizione,… - fattoquotidiano : Delega fiscale, cosa c’è nell’accordo: la vittoria del centrodestra sul catasto è di facciata. Ma Chigi cede sul ri… - Riccardo_criait : RT @matteosalvinimi: “L’incontro con il premier dà ragione a chi ha scelto di impegnarsi al governo. Se fossimo rimasti all’opposizione, og… -

"Enrico Letta può arrampicarsi sugli specchi finché vuole, ma la riforma del catasto di cui all'articolo 6 dellaper la riformaera già stata votata dal suo PD, M5S, IV e Leu e approvata in commissione Finanze alla Camera. Ora, grazie alla Lega e al centrodestra di governo, quel testo potrà essere ...Nuovo confronto Sullaavanti anche senza intesa. Draghi valuta la fiducia Fisco, Marattin (Iv): "Non si butti via la riforma per fare campagna elettorale" ...1' di lettura 06/05/2022 - "Su delega fiscale voteremo si se garantiscono flat tax" commenta il leader della Lega POLITICA (Roma). "Stiamo lavorando bene, abbiamo trovato una soluzione per evitare aum ...Milano, 6 mag. (askanews) - Sulla delega fiscale il confronto tra centrodestra e governo è stato "solo teatrino, propaganda, scena". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, in una iniziativa a Lo ...