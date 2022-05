Decreto Aiuti, il Cdm decide di estendere il bonus da 200 euro: chi ne ha diritto (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Consiglio dei ministri è tornato sul Decreto Aiuti varato lunedì per apportare alcune modifiche. Si tratta sempre di 14 miliardi di euro per sostenere famiglie e aziende alle prese con gli aumenti dovuti alla guerra in Ucraina. A subire diverse modifiche c’è il bonus da 200 euro, di cui si è molto parlato negli scorsi giorni per lavoratori, pensionati e disoccupati. La misura ora allarga la platea che potrà usufruirne. bonus da 200 euro: a chi spetta Il bonus dei 200 euro arriverà anche a chi ha il Reddito di cittadinanza, per i lavoratori stagionali, gli autonomi e i collaboratori domestici. Il bonus verrà erogato una tantum per aiutare i cittadini a compensare gli effetti dell’inflazione e dell’aumento dei ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Consiglio dei ministri è tornato sulvarato lunedì per apportare alcune modifiche. Si tratta sempre di 14 miliardi diper sostenere famiglie e aziende alle prese con gli aumenti dovuti alla guerra in Ucraina. A subire diverse modifiche c’è ilda 200, di cui si è molto parlato negli scorsi giorni per lavoratori, pensionati e disoccupati. La misura ora allarga la platea che potrà usufruirne.da 200: a chi spetta Ildei 200arriverà anche a chi ha il Reddito di cittadinanza, per i lavoratori stagionali, gli autonomi e i collaboratori domestici. Ilverrà erogato una tantum per aiutare i cittadini a compensare gli effetti dell’inflazione e dell’aumento dei ...

