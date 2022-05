Dario Schirone duramente criticato piange durante la semifinale (Di venerdì 6 maggio 2022) La semifinale di Amici 21 si preannuncia essere imperdibile perché secondo quanto trapelato online, durante la registrazione Dario Schirone si sarebbe messo a piangere dopo l’ennesimo scontro con Alessandra Celentano. A raccontare l’aneddoto è stata la pagina ‘Quello che tutti vogliono sapere‘ che avrebbe assistito fra il pubblico alla registrazione della puntata avvenuta mercoledì. Ecco cosa si legge a tal proposito: “Alessandra Celentano ha umiliato Dario Schirone per l’ennesima volta. L’insegnante di ballo non ha mai apprezzato il ballerino per la sua involuzione. Secondo il suo parere, da quando ha messo piede nella Scuola di Amici di Maria De Filippi non ha fatto alcun miglioramento. L’allievo è stato al centro di un nuovo scontro tra Alessandra Celentano e ... Leggi su biccy (Di venerdì 6 maggio 2022) Ladi Amici 21 si preannuncia essere imperdibile perché secondo quanto trapelato online,la registrazionesi sarebbe messo are dopo l’ennesimo scontro con Alessandra Celentano. A raccontare l’aneddoto è stata la pagina ‘Quello che tutti vogliono sapere‘ che avrebbe assistito fra il pubblico alla registrazione della puntata avvenuta mercoledì. Ecco cosa si legge a tal proposito: “Alessandra Celentano ha umiliatoper l’ennesima volta. L’insegnante di ballo non ha mai apprezzato il ballerino per la sua involuzione. Secondo il suo parere, da quando ha messo piede nella Scuola di Amici di Maria De Filippi non ha fatto alcun miglioramento. L’allievo è stato al centro di un nuovo scontro tra Alessandra Celentano e ...

